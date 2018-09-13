В зоне поражения надвигающегося на Филиппины супертайфуна оказались 43 млн человек

Супертайфун "Мангхут" надвигается на острова на севере Филиппин, в зоне риска также находится остров Тайвань и юго-восточное побережье Китая. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета New York Times.

По данным глобальной системы оповещения и координации при бедствиях, стихия может затронуть 43 млн человек. Гонконгская обсерватория сообщила, что к пятнице скорость тайфуна увеличится до 72 м/с, добавив, что ураган может обрушиться на провинцию Гуандун в Китае, где проживает около 100 млн человек.

Сообщается, что во вторник тайфун достиг острова Гуам, из-за чего 80% зданий на острове были обесточены.