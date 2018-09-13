Председатель НС Арцаха Ашот Гулян принял сенатора Энтони Портантино

13-го сентября председатель НС Ашот Гулян принял сенатора штата Калифорния Энтони Портантино, мэра Глендейла Заре Минасяна и секретаря городской мэрии Глендейла Арташеса Касахяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Арцаха.

Приветствуя гостей, руководитель парламента отметил важность продолжительного развития связей с парламентскими и городскими властями штата Калифорния и высоко оценил совместное решение парламента и Сената Калифорнии в поддержку Нагорно-Карабахской Республики.

"Уверен, что лучший способ закрепления этой декларации – взаимные визиты и поиск новых путей сотрудничества друг с другом", - подчеркнул Ашот Гулян.

В свою очередь сенатор Энтони Портантино, выразив благодарность за прием, представил руководителю парламента обозначенные ими направления сотрудничества с Арменией и Арцахом. По словам сенатора, в Армении работы главным образом сосредоточены на сфере информационных технологий, а в Арцахе – в направлении развития сельскохозяйственной отрасли. Энтони Портантино также коснулся своей деятельности в Сенате в сфере прав человека и предотвращения преступлений.

В ходе встречи стороны коснулись также внешнеполитической ситуации и межпарламентского сотрудничества.

Во встрече приняли участие председатель постоянной комиссии НС по внешним сношениям Арзик Мхитарян, заместитель председателя комиссии Давид Мелкумян, заместитель министра иностранных дел Армине Алексанян и постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.