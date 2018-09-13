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Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса.

"64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.

 

 

 

 




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