Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в четверг в пресс-службе организатора конкурса.

"64-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле во вторник 14, четверг - 16 и субботу 18 мая", - говорится в информационном сообщении организаторов.