Президенту Армении верительные грамоты вручил новоназначенный посол Украины в Армении Петр Литвин

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Украина в Республике Армения Петра Литвина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Поздравив дипломата с вступлением в должность, президент Саркисян пожелал ему успеха и выразил уверенность, что новоназначенный посол внесёт важный вклад в дело продолжения результативного армяно-украинского диалога.

Посол Литвин заверил, что в ходе своего пребывания в должности сделает всё возможное для ещё большего укрепления и продвижения в различных отраслях налаженного на высоком уровне армяно-украинского взаимодействия.

В ходе последовавшей за вручением верительных грамот беседы стороны отметили, что два народа связаны друг с другом братскими и дружественными отношениями, которые являются хорошей основой для дальнейшего развития взаимодействия.