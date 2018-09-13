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Президенту Армении верительные грамоты вручил новоназначенный посол Украины в Армении Петр Литвин

Президенту Армении верительные грамоты вручил новоназначенный посол Украины в Армении Петр Литвин

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Украина в Республике Армения Петра Литвина. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Поздравив дипломата с вступлением в должность, президент Саркисян пожелал ему успеха и выразил уверенность, что новоназначенный посол внесёт важный вклад в дело продолжения результативного армяно-украинского диалога.

Посол Литвин заверил, что в ходе своего пребывания в должности сделает всё возможное для ещё большего укрепления и продвижения в различных отраслях налаженного на высоком уровне армяно-украинского взаимодействия.

В ходе последовавшей за вручением верительных грамот беседы стороны отметили, что два народа связаны друг с другом братскими и дружественными отношениями, которые являются хорошей основой для дальнейшего развития взаимодействия.


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