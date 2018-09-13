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Apple прекратила продажи iPhone X

Apple прекратила продажи iPhone X

Менее чем через год после выхода компания Apple прекратила продажи iPhone X на своём официальном сайте. Вместе с этим с сайта компании пропали модели iPhone SE и iPhone 6s.

Таким образом, помимо трёх смартфонов, которые 12 сентября презентовала фирма, в продаже остались только версии iPhone 7 и iPhone 8. Это означает, что официальный сайт Apple более не предлагает к покупке смартфоны с 3,5-мм разъёмом для наушников,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 




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