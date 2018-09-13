Премьер-министр Армении принял генерал-адъютанта штата Канзас, генерал-майора Ли Тафанелли

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня генерал-адъютанта штата Канзас (США), командующего Национальной гвардией штата, генерал-майора Ли Тафанелли.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поприветствовал 15-летнее эффективное сотрудничество между Вооруженными Силами Республики Армения и Национальной гвардией Канзаса, подчеркнув, что оно способствует укреплению партнерства между Арменией и Канзасом и развитию отношений между Арменией и Соединенными Штатами в целом.

Ли Тафанелли высоко оценил уровень сотрудничества между ВС Армении и Национальной гвардией Канзаса и подтвердил готовность еще больше углубить и расширить его.

Подчеркнув важность продолжения взаимовыгодного партнерства, собеседники обменялись мнениями о перспективах его расширения.