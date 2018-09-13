ЦИК представила в анимационном ролике порядок голосования на выборах в Совет старейшин Еревана

ЦИК Армении представила в анимационном ролике порядок голосования на выборах в Совет старейшин Еревана, которые пройдут 23-го сентября.

Как передает «Арменпресс», на избирательном участке гражданин подходит к специалисту и предъявляет документ, подтверждающий его личность, а именно, один из указанных документов: идентификационную карту, биометрический паспорт, обычный гражданский паспорт, временное удостоверение личности, заменяющее паспорт.

Специалист сверяет документ с предъявителем, вводит данные в техническое устройство. В случае, если избиратель каким-то образом голосовал до этого, зажжется красная лампочка. Такого избирателя передают вызванным сотрудникам полиции.

Если избиратель не зарегистрирован на данном участке, зажигается желтая лампочка, тогда его приглашают к выходу с участка. Если техническое устройство не может считать данные с документа, специалист вводит их сам вручную.

Если никаких отклонений не выявлено, зажигается зеленый свет. Избиратель сканирует отпечаток указательного пальца, после чего техническое устройство выдает ему талон избирателя.

Затем, со всеми документами, избиратель подходит к члену комиссии, который регистрирует его в журнале и сдает ему талон. После обнаружения своих данных в журнале, избиратель подписывается против своих данных в журнале.

Член комиссии заверяет подпись и талон своей личной печатью. При необходимости, избирателю могут помочь другие граждане, за исключением членов комиссии.

После регистрации избиратель подходит к тому из членов комиссии, который выдает ену бюллетень и конверт, после чего избиратель голосует тайно в кабинке.

При необходимости, избирателю могут помочь другие граждане, за исключением членов комиссии, доверенных лиц, наблюдателей, представителей СМИ, визитеров, с ведома председателя комиссии.

Если избиратель ошибся при голосовании, он может обратиться к председателю комиссии и взять новый бюллетень. После голосования избираыель, с бюллетенем в конверте, подходит к урне, где соответствующий член комиссии берет у него только талон, наклеивает стикер в прорези конверта, не беря его в руки, после чего избиратель опускает конверт в урну и уходит с участка.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в Совет старейшин Еревана 12 политических сил.

Центральная избирательная комиссия также распределяла номера партий и партийных альянсов в бюллетене. Они были распределены по алфавитному порядку.

10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Процветающая Армения»

2. Блок «Ереванская общественность»

3. Блок «Ереванцы»

4. Партия «Еркир Цирани»

5. Партия «Наследие» («Жарангутюн»)

6. Партия «Демократический путь»

7. Блок «Мой шаг»

8. Блок «Луйс»

9. Партия АРФ «Дашнакцутюн»

10. Партия «Айк» – 59 человек, кандидат – Геворг Овсепян.

11. Партия «Реформистов» – 29 человек, кандидат – Артак Аветян.

12. Партия «Оринац Еркир» – 115 человек, кандидат – Мгер Шахгельдян.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Партия «Наследие» начнет свою агиткампанию на площади Шарля Азнавура, здесь состоится пресс-конференция на открытом воздухе. Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс» начнет свою агиткампанию с представления своей программы в гостинице «Армения Мариотт». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг» начнет свою агиткампанию с административного района «Эребуни». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения» начнет свою агиткампанию с административного района Нубарашен. Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» сообщит о начале агиткампании 10-го сентября, в18:00, у памятника Араму Манукяну. Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность» начнет свою агиткампанию с пресс-конференции и представления своей программы. Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк» начнет свою агиткампанию с раздачи буклетов в различных районах города. Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов» начнет свою агиткампанию с собрания единомышленников, выступит лидер партии Ваган Бабаян. Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь» пока не решила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы» пока не решил – как начнет свою агиткампанию. Список блока возглавляет Арарат Зурабян.