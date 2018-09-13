Маленькие дети используют те же жесты, что и шимпанзе, выяснили ученые

Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что дети в возрасте от одного до двух лет используют 52 жеста, более 95% которых используют и шимпанзе с гориллами. Работа опубликована в научном журнале Animal Cognition.

Исследователи занимаются коммуникацией высших приматов более 20 лет. Впервые наряду с этим они обратились к изучению невербальных средств общения маленьких детей и были удивлены тем, как много сходств удалось обнаружить,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За шимпанзе наблюдали в их естественной среде обитания в Уганде, за детьми — в воспитательных учреждениях и домашней обстановке. Ученые также использовали данные о жестах горилл, полученные в ходе одного из предыдущих исследований.

Ученые выделили у детей 52 жестов. Оказалось, что шимпанзе используют 46 из них (89 %), а вместе с гориллами — 50 жестов (96%).

Например, и детеныши шимпанзе, и дети для передачи различных сообщений хлопают, топают, обнимаются и качают головами. Совпадения указывают на то, что эти врожденные жесты были "унаследованы" от общего предка 5-6 миллионов лет назад.