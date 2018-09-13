«Шант-2018»: Ход учений представляет верховный главнокомандующий

В учениях «Шант-2018» по сценарию учтены и действия руководства и ВС Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который руководит этими учениями.

«Армения является гарантом безопасности Арцаха, а условная война очевидно связана с карабахской проблемой. В учениях «Шант-2018» по сценарию учтены также и действия руководства и ВС Арцаха»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, цель учений – отработка действий госсистемы при переходе из мирного статуса к статусу военных действий.

«Всегда есть – что сделать, чтобы достичь совершенства. Мы анализируем работу всех звеньев, содержание законодательства, практические проблемы и пр. Сценарий сотворен так, чтобы ситуация менялась неожиданно для всех, мы хотим добиться сохранения действенности госсистем в самых тяжелых сценариях»,- сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам министра обороны Давида Тонояна, по сценарию учений работа премьер-министра Армении Никола Пашиняна разделена на 2 части: до объявления войны и после этого.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян приступил к обязанностям верховного главнокомандующего вчера вечером, и в обоих этапах премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал такие вводные, которые поставили систему управления в стрессовое положение, по причине изменения сценария»,- сказал он.

На вопрос, смогли ли они преодолеть указанную ситуацию, министр обороны Давид Тоноян ответил, что их ведомство – смогло, а премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что смогли и прочие.

По его словам, результаты будут обсуждены и проанализированы, затем последуют выводы.

11-13 сентября в Армении проходят масштабные командно-штабные учения "Шант-2018". Учения направлены на проверку уровня подготовки как министерства обороны, так и госструктур, органов местного самоуправления. Речь идет не только о риске военной агрессии в отношении Армении: необходимо проверить готовность к природным и техногенным катастрофам.



В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.

«Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.

После принятия этого решения преседатель НС Армении, председатели комиссий и групп межпарламентской дружбы оповестили международных партнеров о принятом решении, представили детально позицию и подходы армянской стороны.

Параллельно развитию ситуации в стране, в Национальном Собрании Армении проведен ряд необходимых мероприятий.