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ФФА представила кандидатуры президента Федерации и членов ее исполкома

ФФА представила кандидатуры президента Федерации и членов ее исполкома

ФФА официально представила кандидатуры президента Федерации и членов ее исполкома. Как передает «Арменпресс», единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Армении назван директор СНБ Армении Артур Ванецян.

Выборы президента Федерации и членов ее исполкома состоятся 22-го сентября.


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