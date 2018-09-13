ФФА представила кандидатуры президента Федерации и членов ее исполкома

ФФА официально представила кандидатуры президента Федерации и членов ее исполкома. Как передает «Арменпресс», единственным кандидатом на пост президента Федерации футбола Армении назван директор СНБ Армении Артур Ванецян.

Выборы президента Федерации и членов ее исполкома состоятся 22-го сентября.