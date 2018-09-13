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Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция- Армения Жильбером-Люком Девиназом

Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция- Армения Жильбером-Люком Девиназом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Французской Республики Жильбером-Люком Девиназом. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Согласно информации, премьер-министр подчеркнул важность направленной на дальнейшее развитие и укрепление армяно-французских отношений деятельности группы дружбы и высоко оценил уровень межгосударственного сотрудничества между Арменией и Францией.

Никол Пашинян выразил уверенность, что его предстоящий визит во Францию также будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних связей. Глава правительства также подчеркнул, что Армения интенсивно готовится к 17-му саммиту Международной организации Франкофонии, и выразил уверенность, что саммит пройдет на высоком уровне.

Собеседники выразили удовлетворение двусторонним сотрудничеством в разных сферах и придали важное значение расширению и развитию экономических связей, в том числе постоянному увеличению товарооборота.

Стороны также затронули происходящие в Армении процессы и реализуемые в разных сферах реформы, в том числе вопросы развития демократии, внесения изменений в Избирательный кодекс, улучшения предпринимательской среды, упрощения налогового и таможенного администрирования, стимуляции инвестиций и др.


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