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СМИ: Турция назначила нового посла в России

СМИ: Турция назначила нового посла в России

Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в России. Об этом сообщает в четверг Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Хюсейина Дириоза, который занимал пост посла Турции в РФ с 2016 года, сменит глава консульской службы МИД Турции Мехмет Самсар. По данным газеты Hurriyet, Самсар ранее также работал в качестве посла Турции на Украине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, назначены новые послы страны в Испании, Бразилии, Австрии, а также постоянные представители при Совете Европы и ЕС.

 

 




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