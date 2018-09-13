Партия Реформистов участвует в выборах в Совет старейшин Еревана, надеясь на победу. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал лидер партии Ваан Бабаян.

По его словам, партия – новосозданнная, участие в выборах в Совет старейшин Еревана будет их первым опытом. У них уже имеется много сторонников, и Партия Реформистов участвует в выборах в Совет старейшин Еревана, надеясь на победу. При этом лидер партии Ваан Бабаян не исключает сотрудничества с другими силами.

Кандидатом в мэры столицы от Реформистов является Артак Аветян. В его программу включены такие положения, как озеленение города, создание наземных и подземных парковок с внедрением японского опыта борьбы с загруженностью улиц. Помимо этого, как сообщил Бабаян, предлагается внедрить систему «умных» светофоров, а также развивать солнечную энергетику.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах в Совет старейшин Еревана 12 политических сил. Партия “Либерально-демократичский союз Армении” подала заявку о самоотводе. Как сообщает Арменпресс, об этом на внеочередном заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Тигран Мукучян.

“Председатель Либерально-демократичского союза Армении Левонян за несколько минут до начала заседания представил письменное заявление”, - сказал Мукучян, добавив, что в заявлении отмечается, что данная партия не будет участвовать в выборах и представляет самоотвод.

В ходе заседания комиссия утвердила избирательные списки, представленные другими политическими силами, но с некоторыми оговорками. ЦИК отклонила регистрацию кандидатов в Совет старейшин, документы которых были неполными.

Центральная избирательная комиссия также распределяла номера партий и партийных альянсов в бюллетене. Они были распределены по алфавитному порядку.

10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Процветающая Армения»

2. Блок «Ереванская общественность»

3. Блок «Ереванцы»

4. Партия «Еркир Цирани»

5. Партия «Наследие» («Жарангутюн»)

6. Партия «Демократический путь»

7. Блок «Мой шаг»

8. Блок «Луйс»

9. Партия АРФ «Дашнакцутюн»

10. Партия «Айк» – 59 человек, кандидат – Геворг Овсепян.

11. Партия «Реформистов» – 29 человек, кандидат – Артак Аветян.

12. Партия «Оринац Еркир» – 115 человек, кандидат – Мгер Шахгельдян.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Партия «Наследие» начнет свою агиткампанию на площади Шарля Азнавура, здесь состоится пресс-конференция на открытом воздухе. Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс» начнет свою агиткампанию с представления своей программы в гостинице «Армения Мариотт». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг» начнет свою агиткампанию с административного района «Эребуни». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения» начнет свою агиткампанию с административного района Нубарашен. Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» сообщит о начале агиткампании 10-го сентября, в18:00, у памятника Араму Манукяну. Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность» начнет свою агиткампанию с пресс-конференции и представления своей программы. Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк» начнет свою агиткампанию с раздачи буклетов в различных районах города. Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов» начнет свою агиткампанию с собрания единомышленников, выступит лидер партии Ваган Бабаян. Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь» пока не решила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы» пока не решил – как начнет свою агиткампанию. Список блока возглавляет Арарат Зурабян.