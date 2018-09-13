Температура воздуха в Армении 16-18 сентября постепенно понизится на 5-6 градусов

Температура воздуха в Армении 13-15 сентября повысится на 3-4 градуса. В четверг во всех областях Армении ожидается погода без осадков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает "Армгидрометцентр".

13-16 сентября ожидается погода без осадков. В вечерние часы 17 сентября в северных регионах ожидается дождь с грозой, во время грозы – усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местностях возможен град", — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, с порывами до 5-10 м/с. 13-15 сентября температура воздуха постепенно повысится на 3-4 градуса. 16-18 сентября температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов.

В Ереване 13-16 сентября ожидается погода без осадков.