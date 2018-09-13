Тигран Уриханян избран председателем комиссии по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта Национального Собрания Армении

На должность председателя Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта избран депутат от фракции «Царукян» Тигран Уриханян. Как передает «Арменпресс», выборы прошли тайным голосованием.

Председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян сообщил, что в голосовании приняли участие 85 депутатов, 74 из которых проголосовали «за» кандидатуру Т. Уриханяна, «против» проголосовали 10 депутатов.