Приближающийся к США ураган "Флоренс" ослаб до второй категории мощности
Ураган "Флоренс", приближающийся к юго-восточному побережью США, ослаб до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщила в четверг Национальная метеорологическая служба США.
В сообщении службы отмечается, что, несмотря на понижение мощности урагана, "Флоренс" все еще представляет серьезную угрозу для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия. Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые могут привести к затоплениям в отдельных районах,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По данным метеорологов, "Флоренс" достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени.