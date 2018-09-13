Ураган "Флоренс", приближающийся к юго-восточному побережью США, ослаб до второй из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона, сообщила в четверг Национальная метеорологическая служба США.

В сообщении службы отмечается, что, несмотря на понижение мощности урагана, "Флоренс" все еще представляет серьезную угрозу для жителей штатов Южная и Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия. Ожидается, что ураган принесет с собой не только сильный ветер, но и обильные осадки, которые могут привести к затоплениям в отдельных районах,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным метеорологов, "Флоренс" достигнет территории США в ночь на пятницу по местному времени.