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«Шант-2018»: в рамках учений, НС Армении провело ряд необходимых мероприятий

«Шант-2018»: в рамках учений, НС Армении провело ряд необходимых мероприятий

Как сообщалось ранее, в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября  в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью парламента.

После принятия этого решения преседатель НС Армении, председатели комиссий и групп межпарламентской дружбы оповестили международных партнеров о принятом решении, представили детально позицию и подходы армянской стороны.

Параллельно развитию ситуации в стране, в Национальном Собрании Армении проведен ряд необходимых мероприятий.

В рамках командно-штабных учений «Шант-2018» 12 сентября  в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны.

 «Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября  «Об одобрении предложения об объявлении войны», руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона «Устав НС Армении», Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан»,- сказано в решении НС Армении.


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