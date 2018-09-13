Группа британских ученых из Бристольского университета работает над созданием "умных брюк", в которые встроены "искусственные мышцы". Как сообщила газета Daily Telegraph, технологическая новинка поможет уязвимым категориям населения (инвалидам и пожилым людям) справиться с проблемами мобильности.

Уникальность разработки заключается в том, что она обеспечит людям, испытывающим проблемы при передвижении, дополнительную поддержку во время ходьбы. Кроме того, как отмечают ученые, роботические брюки помогут им вставать с инвалидных кресел и подниматься по лестнице, "реагируя на любые изменения" положения тела. Как ожидается, одежда также облегчит процедуру одевания,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным издания, в Великобритании насчитывается около 10 млн людей с нарушениями опорно-двигательной системы и почти 1,2 млн человек, которые переживают последствия инсульта.

По словам специалистов, изобретение даже позволит освободить пожилых людей от использования инвалидных кресел. Однако, по мнению авторов проекта, на его реализацию уйдет как минимум 10 лет.