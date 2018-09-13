За последние дни за осуществление сопровождения приводу в полицию были подвергнуты 3 группировки

За последние дни, в результате осуществленной работы, за осуществление сопровождения приводу в полицию были подвергнуты 3 группировки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

По данным, у членов 2 группировок было обнаружено оружие, законность которого проверяется. Всех задержанных отпустили.

По сведениям СМИ, подвергнутые приводу с улицы Лео являются телохранителями Самвела Алексаняна, приводу в полицию были подвергнуты и телохранители одного из собственников фирмы «Сигарон».

Вечером 11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе СНБ Артуру Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну провести рейды и обезоружить телохранителей олигархов и бывших высокопоставленных чиновников. Пашинян дал два часа, чтобы они предприняли эти действия и представили ему соответствующие доклады.