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Эдгар Седракян избран судьей Кассационного суда Армении

Эдгар Седракян избран судьей Кассационного суда Армении

В НС Армении закрытым голосованием был избран судья гражданско-административной палаты Кассационного суда Армении. Как передает «Арменпресс», на этот пост был избран Эдгар Седракян.

Председатель временной счетной комиссии Гагик Арутюнян представил результаты голосования, в котором из 105 депутатов приняли участие 89 депутатов. «За» Эдгара Седракяна проголосовали 67 депутатов, 2 бюллетеня были признаны недействительным, за Арцруна Мирзояна проголосовали 9 депутатов, за Аргишти Казаряна проголосовали 11 депутатов.

Таким образом, Эдгар Седракян избран судьей гражданско-административной палаты Кассационного суда Армении.


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