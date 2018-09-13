Вопрос формирования временной комиссии будет обсужден на внеочередном заседании НС Армении

На внеочередном заседании Национального Собрания Армении 13 сентября будет обсужден вопрос формирования временной парламентской комиссии по изучению вопроса о незаконной прослушке глав Особой следственной службы и Службы национальной безопасности Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Национального Собрания Армении заявил спикер парламента Ара Баблоян.

По его словам, внеочередное заседание парламента пройдет сразу после завершения четырехдневки. Оно созвано по инициативе четверти депутатов. Комиссия будет создана силою закона, число членов комиссии устанавливается решением НС Армении.

Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора по конкретному уголовному делу между директором Службы национальной безопасности Республики Армения Артуром Ванецяном и Специальной следственной службой Сасуном Хачатряном. Об этом сообщила Арменпресс начальник департамента по связям с общественностью генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 146 (незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан) и п. 4 ч. 3 ст. 254 (несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютере, компьютерной системе, сети или на машинных носителях, либо неправомерное завладение ею иным образом, либо перехват информации, передаваемой с использованием средств компьютерной связи, совершенные в целях получения информации, имеющей особую ценность) УК Армении.

Следствие ведет следственный комитет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал опубликованную в интернете скандальную аудиозапись глав СНБ и Спецследственной службы Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна.



Во вторник в сети появилась аудиозапись разговора глав Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и Спецследственной службы Сасуна Хачатряна, в которой они обсуждают ситуацию по резонансным уголовным делам, возбужденным в Армении в отношении бывших госчиновников. В частности, в разговоре затрагивается тема допроса экс-президента Роберта Кочаряна, ареста и выдвижения обвинения в адрес главы ОДКБ Юрия Хачатурова.



"Я знаком с подробностями этого дела, что происходило в этот период в Армении, но к этому мы еще вернемся. А пока я хочу сказать, что произошло следующее: по моему предварительному заключению, велась прослушка либо главы СНБ, либо главы Спецследственной службы. Кто это сделал, с какой целью? Действительно ли он по закону имел право это делать,и когда это произошло? Какова политическая цель всего этого?", - сказал Пашинян.

По его словам, появление этой аудиозаписи является следствием проводимой в стране борьбы с коррупцией."Это вполне конкретные личности – Роберт Кочарян, Серж Саргсян, Овик Абрамян, Манвел Григорян, Тарон Маркарян, Гагик Хачатрян, разные мелкие чиновники чувствуют, что пришло время возвращать награбленное. Они хотят приостановить этот процесс, пытаясь прослушивать или прибегая к другим мерам", - сказал Пашинян.В данной связи он заявил о своей решительности в раскрытии дела по беспорядкам 1 марта 2008 года и подчеркнул, что убийцы должны предстать перед судом, а награбленное у народа должно быть возвращено.Премьер подчеркнул, что возбуждены уголовные дела и основной их задачей является борьба с коррупцией, заключение убийц в тюрьму."Мы не поддадимся на шантаж. Никто не идеален и все ответят за все свои ошибки, в том числе и я, если они действительно будут доказаны, но это все результат того, что я не иду на компромисс с коррупционерами. Они меня не остановят, их ждет поражение. Они вернут все до копейки, а убийцы должны ответить", - сказал Пашинян.Он отметил, что в прослушанных разговорах нет ничего такого, что бы не было потом доказано, "никто из участников диалога не превысил свои полномочия"."Пока я премьер – не будет компромисса с коррупцией. Я не поддамся шантажу. Все до последней копейки должно быть возвращено народу. Это самое главное. Хотите прослушивайте или записывайте, что хотите делайте, альтернативы нет. Я уверен, что в сложившейся ситуации народ поддержит правительство - мы нуждаемся в вашей поддержке в борьбе с коррупцией. Не будет политических препон для любых действий следственных органов, в том числе арестов, если есть достаточные основания, даже если это будут члены моей семьи", - заявил Пашинян.