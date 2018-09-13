Юнкер заявил, что Евросоюзу необходимо восстановить связи с Россией

Европейский союз (ЕС) должен работать над восстановлением связей с Россией. Такое убеждение высказал председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Le Figaro, которое будет опубликовано в четверг.

"Я хочу, чтобы ЕС восстановил связи с Россией", - указал Юнкер, заметив, что на это может понадобиться много времени. "Я стараюсь развивать как можно более тесные отношения с разными игроками в мире", - добавил он. По его словам, в июле он посетил Китай, где была достигнута договоренность о создании группы, в рамках которой будет обсуждаться реформа Всемирной торговой организации,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Комментируя торговые отношения ЕС с США, Юнкер выразил надежду, что США будут придерживаться достигнутых им летом в Вашингтоне договоренностям. "С Дональдом Трампом [президент США] мы заключили соглашение, и я думаю, что он выполняет свои обещания и сдержит свое слово", - отметил председатель Еврокомиссии.

Ранее в среду Юнкер выступил в Страсбурге с ежегодным обращением к Европарламенту, в котором изложил положении дел в ЕС.