Мануэл Петросян и Айк Мартиросян одержали победу в 8-м туре чемпионата мира

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии восьмого тура.

Как сообщает «Арменпресс» представители Армении Мануэл Петросян и Айк Мартиросян одержали победу, Арам Акопян сыграл вничью. Поражение потерпел Шант Саркисян.

После восьмого тура лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, набравший 7,5 очков. У Арама Акопяна и Мануэла Петросяна – по 6 очков.