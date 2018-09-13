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Мануэл Петросян и Айк Мартиросян одержали победу в 8-м туре чемпионата мира

Мануэл Петросян и Айк Мартиросян одержали победу в 8-м туре чемпионата мира

В проходящем в городе Гебзе Турции чемпионате мира по шахматам среди юношей до 20 лет состоялись партии восьмого тура.

Как сообщает «Арменпресс» представители Армении Мануэл Петросян и Айк Мартиросян одержали победу,  Арам Акопян сыграл вничью. Поражение потерпел Шант Саркисян.

После восьмого тура лидером чемпионата является представитель Ирана Пархам Максудлу, набравший 7,5 очков. У  Арама Акопяна и Мануэла Петросяна – по 6 очков.


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