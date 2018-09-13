Армянские боксеры начали с победы на международном турнире, проходящем в Турции
Сборная Армении по боксу начала борьбу на международном турнире, проходящем в Турции.
Как передает «Арменпресс», четверо из членов сборной начали с победы над спортсменами из Турции, а Ованес Бачков одержал победу над спортсменом из Ганы.13-го сентября начнутся бои четвертьфинала, в борьбу вступит Артур Ованнисян, его противник – из числа турецких спортсменов.
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