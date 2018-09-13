Армянские боксеры начали с победы на международном турнире, проходящем в Турции

Сборная Армении по боксу начала борьбу на международном турнире, проходящем в Турции.

Как передает «Арменпресс», четверо из членов сборной начали с победы над спортсменами из Турции, а Ованес Бачков одержал победу над спортсменом из Ганы.

13-го сентября начнутся бои четвертьфинала, в борьбу вступит Артур Ованнисян, его противник – из числа турецких спортсменов.