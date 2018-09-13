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ЕС продлил индивидуальные санкции против России на полгода

ЕС продлил индивидуальные санкции против России на полгода

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении Совета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 




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