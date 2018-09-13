ЕС продлил индивидуальные санкции против России на полгода

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России, срок действия которых истекает 15 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Совета ЕС.

"Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, на следующие шесть месяцев, до 15 марта 2019 года", - говорится в заявлении Совета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.