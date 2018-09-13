США предложили Китаю новые торговые переговоры

Администрация американского президента Дональда Трампа предложили Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров стоимостью $200 млрд в год - провести еще один раунд торговых переговоров до конца сентября, пишет в среду The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, приглашение китайской стороне во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ направил министр финансов США Стивен Мнучин,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ряд представителей американского правительства утверждают, что почувствовали новую слабость в рядах китайских руководителей, и, возможно, КНР теперь проявит больше гибкости под угрозой новых пошлин, отмечает издание.

При этом источники WSJ подчеркивают, что приглашение к переговорам нельзя воспринимать как переломный момент, поскольку в Белом доме нет единства мнений в отношении Китая. По мнению некоторых из них, переговоры вряд ли остановят введение пошлин в отношении товаров из КНР на $200 млрд в дополнение к уже объявленным пошлинам на товары стоимостью $50 млрд.