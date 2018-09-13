Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь

Тим Кук оценил объем продаж Apple

Тим Кук оценил объем продаж Apple

Американская корпорация Apple в ближайшее время продаст свое двухмиллиардное устройство, заявил генеральный директор компании Тим Кук на презентации новых моделей iPhone.

"Мы вот-вот поставим двухмиллиардное iOS-устройство", — заявил Кук на презентации, трансляция которой ведется на сайте компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В год магазины Apple посещают около 500 миллионов посетителей. По словам генерального директора Apple, своему успеху компания обязана не только тому, что "iOS — самая передовая мобильная операционная система", но и тому, что она также наиболее персонализированная.

Apple в настоящее время является самой дорогой компанией мира — ее капитализация на бирже превысила 1 триллион долларов. Тем не менее компания занимает по объему только третье место в мире среди производителей смартфонов.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации