Число погибших при наезде внедорожника на толпу в Китае выросло до девяти

Число людей, погибших при наезде внедорожника на толпу на площади китайского города Хэнъян в провинции Хунань, возросло до девяти, пишет издание Global Times.

Ранее сообщалось о трех погибших. Также возросло число пострадавших — с 43 до 46 человек.

Инцидент произошел в среду вечером, когда люди собрались вечером на площади, как это принято в китайских городах, чтобы погулять и потанцевать. Красный внедорожник по неизвестной причине въехал в толпу людей. Водитель по имени Ян Цзаньюнь был задержан, его мотивы пока неизвестны. Сообщалось, что мужчина неоднократно был судим,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ писали, что задержанный неизлечимо болен раком и "обозлен на общество", что могло стать причиной такого поступка. Эти сведения пока никак не подтверждаются официально.