Путин с официальным визитом посетит Армению: Песков

Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Как передает «Арменпресс», об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.

«Сроки будут согласованы», — сказал Дмитрий Песков.

8 сентября в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После их окончания Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время.