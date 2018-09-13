Путин с официальным визитом посетит Армению: Песков
Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Как передает «Арменпресс», об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.
«Сроки будут согласованы», — сказал Дмитрий Песков.8 сентября в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. После их окончания Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время.
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