Время в Ереване: 11:07:36,   13 Сентябрь

Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  81 депутат.

В общую  повестку четвертой сессии НС Армении шестого созыва  включен вопрос выборов председателя комиссии НС Армении по вопросам науки, культуры, молодежи и спорта.

Кроме того, состоятся голосования по кандидатуре судьи гражданско-административной палаты Кассационного суда.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации