Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 81 депутат.

В общую повестку четвертой сессии НС Армении шестого созыва включен вопрос выборов председателя комиссии НС Армении по вопросам науки, культуры, молодежи и спорта.

Кроме того, состоятся голосования по кандидатуре судьи гражданско-административной палаты Кассационного суда.