Порядка 300 тыс. жителей штата Южная Каролина уже эвакуированы из прибрежных зон в связи с приближением урагана "Флоренс" со стороны Атлантического океана. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на губернатора штата Генри Макмастера, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его оценке, до того, как ураган пройдет, покинуть свои дома, возможно, придется более 1 млн жителей Южной Каролины. Как подсчитала CNN, свыше 25 млн человек проживает в пределах обширной зоны от Вирджинии до Алабамы, которую, согласно прогнозу метеорологов, накроет "Флоренс".

Как информировал ранее Национальный центр по наблюдению за ураганами США, ураган ослаб с четвертой до третьей категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления снизилась до 56,9 м/с. "Флоренс" находится в 755 км к юго-востоку от города Миртл-Бич (штат Южная Каролина) и движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также Вашингтона, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявили эвакуацию жителей прибрежных районов - всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 метра осадков.