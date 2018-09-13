Пожарные-спасатели потушили вспыхнувшие на покрытых травою территориях пожары

12-13-го сентября в Национальном кризисном центре службы спасения МЧС Армении были получены сигналы о возгораниях на покрытых травою различных территориях. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Около солерудника в Аване, в Ереване, выгорело травяное покрытие на территории в 400 кв м, на ч4-й улице Авана - 2000 кв м, на 30-м км трассы Ереван-Севан - 15 гектаров, на 33-м км трассы Ереван-Севан - 2 гектара, и пр.

Все возгорания были изолированы и потушены.