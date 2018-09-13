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Спасатели потушили вспыхнувший в доме пожар: пострадавших нет

Спасатели потушили вспыхнувший в доме пожар: пострадавших нет

В 06:11 13-го сентября в службе «911» был получен сигнал о том, что в Ереване вспыхнул пожар в одном из домов на улице Островского. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехали 2 боевых расчета и дежурная группа Центра медицины катастроф.

Пожар был изолирован в 06:53 и потушен в 07:13.

Сгорели чердак (40 кв м), спальня с утварью (20 кв м), деревянные конструкции открытого балкона (20 кв м), деревянный потолок на кухне (20 кв м), и 10 кв м в коридоре. Пострадавших нет.


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