Спасатели потушили вспыхнувший в доме пожар: пострадавших нет

В 06:11 13-го сентября в службе «911» был получен сигнал о том, что в Ереване вспыхнул пожар в одном из домов на улице Островского. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. На место выехали 2 боевых расчета и дежурная группа Центра медицины катастроф.

Пожар был изолирован в 06:53 и потушен в 07:13.

Сгорели чердак (40 кв м), спальня с утварью (20 кв м), деревянные конструкции открытого балкона (20 кв м), деревянный потолок на кухне (20 кв м), и 10 кв м в коридоре. Пострадавших нет.