Азербайджанский диктатор обеспокоен в связи с созданием “диктатуры” в Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, которого международные структуры множество раз критиковали за преследование прав человека, репрессии и преследование политических оппонентов и журналистов, выражает обеспокоенность по поводу возникновения диктатуры в Армении.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Алиев призвал не быть равнодушным к политической ситуации в Армении, обратить внимание на «массовые нарушения прав человека, аресты политических оппонентов и формирование в Армении нового режима диктатуры».

Смешно, что правительство Армении обвиняет в создании диктаторского режима тот человек, в годы правления которого в Азербайджане происходят массовые нарушения прав человека, политические преследования против политических, общественных деятелей и журналистов, а право на свободу слова строго ограничено в стране.

Напомним, что Ильхам Алиев унаследовал свой “трон” после смерти отца в 2003 года и уже 15 лет бессменно руководит этой страной.