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Миссия ОБСЕ провела мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

Миссия ОБСЕ провела мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 12 сентября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, восточнее населенного пункта Акна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, с позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение   осуществили Личный представитель Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.




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