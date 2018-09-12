Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-09-18

ЕРЕВАН, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 12 сентября, курс доллара США сократился на 0.04 драмa и составил 485.37 драм. Курс евро сократился на 0.14 драмa и составил 562.69 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 6.99 драм. Курс британского фунта сократился на 0.29 драмa и составил 632.44 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 106.87 драмa и составила 18567.62 драм. Цена серебра сократилась на 1.42 драмa и составила 220.42 драм. Цена платины сократилась на 196.08 драмa и составила 12242.13 драм.