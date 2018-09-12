Пашинян представил подробности разговора с директором СНБ об аресте Хачатурова

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян узнал о решении Специальной следственной службы об аресте генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова от директора сСНБ Артура Ванецяна. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в ходе вопроса-ответа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос члена фракции РПА Шушан Сардарян о том, говорили ли директор СНБ или начальник ССС о задержании Юрия Хачатурова и, если говорили, то о чем.

“Когда я назначил кандидата на главу СНБ, у меня была следующая договоренность с ним: все дела должны быть рассмотрены в соответствии с законом, в Армении нет неприкосновенных людей, и если объективный ход расследования требует ареста или задержания кого-либо в интересах следствия, тогда это должно быть сделано, независимо от того, кто он.

Время от времени бывают случаи, когда, по традиции, делается попытка уточнить, серьезно ли я говорил об объективном расследовании в Армении, и если с юридической точки зрения есть необходимость арестовать или задержать кого-то, то должны ли следственные органы совершать эти действия. И в этом случае я узнал от директора СНБ, что ССС принимает такое решение. Я узнал о ситуации, когда я был в Санкт-Петербурге.

Поскольку был вопрос, я сказал, что, как мы и договорились, нет никаких политических барьеров, и если следственный орган полагает, что кого-то нужно арестовать, это должно произойти. Я подтверждаю эту позицию с трибуны Национального Собрания, я подтверждал это в прошлом и поступлю так же в будущем”, - сказал премьер-министр.

Член фракции РПА Шушан Сардарян поинтересовалась у премьер-министра, какие шаги будут предприняты, если внезапно упомянутый разговор между ним и директором СНБ появится в интернете. “Я могу опубликовать свои разговоры сам в любое время. У меня нет проблем”, - заключил Никол Пашинян.