Ирландия впервые вошла в мировую десятку стран, где лучше всего живется пенсионерам

Ирландия заняла седьмую позицию в мировом списке стран, наиболее комфортных для жизни пенсионеров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила местная газета The Irish Times со ссылкой на рейтинг, который шестой год подряд составляет международная финансовая корпорация Natixis.

Расположение 43 стран мира в этом списке определялось на основе анализа 18 аспектов финансово-экономической и социальной ситуации, учитывался уровень медицинского обслуживания, наличие всевозможных льгот, общий уровень жизни. За три последние года Ирландия смогла подняться с 19-й строчки, преодолев только по сравнению с прошлым годом сразу семь позиций. В мировом топе доминируют западноевропейские государства. На первом месте - Швейцария, затем - Исландия, Норвегия и Швеция. На пятом-шестом местах расположились Новая Зеландия и Австралия. Помимо седьмой по счету Ирландии в "пенсионную десятку" вошли также Дания, Канада и Нидерланды.