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Запланированное на 13 сентября очередное заседание правительства не состоится

Запланированное на 13 сентября очередное заседание правительства не состоится

В связи со стратегическими командно-штабными учениями “Шант-2018” запланированное на 13 сентября очередное заседание правительства не состоится. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении.




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