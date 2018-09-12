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Премьер-министр принял послов США и Великобритании в Армении

Премьер-министр принял послов США и Великобритании в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Ричарда Миллса и посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Джудит Фарнуорт.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи было обсуждено сотрудничество в разных сферах и перспективы его развития. Были также затронуты совместные проекты, в том числе ход инвестиционной программы Амулсара и вопросы деятельности компании “Lydian International”.




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