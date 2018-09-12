В Иране бывшего вице-президента приговорили к 6,5 годам тюрьмы, пишут СМИ

Бывшего вице-президента Ирана Эсфандияра Рахима Машаи приговорили к 6,5 годам тюрьмы, в том числе за угрозу безопасности страны, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Fars.

Машаи занимал эту должность в годы президентства Махмуда Ахмадинежада (2005 — 2013), при котором он также некоторое время был советником.

По данным агентства, Машаи был приговорен к пяти годам за деятельность против "внутренней и внешней безопасности страны", а также еще по двум другим обвинениям, которые агентство не называет, к одному году и шести месяцам тюрьмы.

Кроме того, по тому же делу проходит Али Акбар Джаванфекр, занимавший должность советника Ахмадинежада по вопросам СМИ, он получил четыре года заключения. Вердикты были озвучены в Исламском революционном трибунале.