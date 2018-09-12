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Юнкер призвал принимать отдельные решения ЕС квалифицированным большинством

Юнкер призвал принимать отдельные решения ЕС квалифицированным большинством

Евросоюз должен квалифицированным большинством принимать отдельные решения в вопросах внешней политики, время для этого пришло, как передает Арменпресс, об этом заявил в среду председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы подготовим предложения, чтобы в определенных, но не во всех областях внешней политики можно было принимать решения квалифицированным большинством", — сказал Юнкер, выступая перед Европарламентом в Страсбурге с программной речью о состоянии ЕС.

Мандат Юнкера на посту главы исполнительной коллегии ЕС истекает осенью 2019 года.

 

 




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