Никол Пашинян подтвердил готовность полностью участвовать в переговорном процессе по Арцаху

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян придает большое значение участию представителя Арцаха в переговорах. Премьер-министр также вновь подтверждает свою готовность полноценно участвовать в переговорном процессе. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом на заседании правительства, отвечая на вопрос члена фракции РПА Тачата Вардапетяна.

Вардапетян отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, коснувшись заявления Пашиняна о принятии Арцаха в качестве переговорной стороны, заявил, что ответственность за препятствование переговорам несет Армения.

“Конечно, я неоднократно выражал готовность полностью участвовать в переговорном процессе. Я говорил, что я уполномочен вести переговоры от имени Армении, поскольку я премьер-министр Армении, но я не уполномочен от имени Арцаха. Народ Арцаха не участвует в формировании властей в Армении, поскольку у них есть собственное правительство, президент, которые могут вести переговоры от имени Арцаха”, - сказал Пашинян.

Он заметил, что в этом заявлении нет ничего сенсационного. В заявлении президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в аспекте окончательного решения статуса Арцаха подчеркивается необходимость выражения воли народа Арцаха. Таким образом, зафиксирован факт участия Арцаха в качестве стороны конфликте.

“Мы ставим очень простой вопрос, мы ведем переговоры только для того, чтобы вести переговоры или для достижения решения проблемы. Если мы ведем переговоры для разрешения проблемы, как мы представляем решение проблемы без участия стороны конфликты? Если мы ведем переговоры для переговоров, мы готовы также к такому формату. Однако, до тех пор пока не зафиксирована необходимость привлечения представителя народа Арцаха, это означает, что мы вообще не подошли к урегулированию вопроса”, - сказал Пашинян.

По его мнению, в переговорном процессе самым большим препятствием является воинственная атмосфера, которая подтверждается неконструктивными действиями руководства Азербайджана. “Я вновь заявляю о своей готовности полностью участвовать в переговорном процессе. Нет никакого случая, чтобы было предложено провести переговоры, а Армения отказалась”, - сказал премьер.

Он отметил, в неформальном формате президент России Путин предложил встретиться с Алиевым, но между Путиным и Пашиняном не было никакого предметного обсуждения.