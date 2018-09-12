Эдуард Шармазанов принял ответственного секретаря ПА ОДКБ

12 сентября вице-спикер НС Э.Шармазанов принял ответственного секретаря ПА ОДКБ П.Рябухина. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Собеседники обсудили укрепление сотрудничества между парламентами стран-членов ОДКБ, обратились к деятельности делегации Армении в структуре.

Стороны обсудили повесточные вопросы, касающиеся предстоящего в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и проведения девятого пленарного заседания ПА ОДКБ.

Коснувшись важности ОДКБ в деле обеспечения безопасности РА, Э.Шармазанов отметил: “ОДКБ имеет ключевое значение в обеспечении безопасности нашей страны и в этом аспекте членство в ОДКБ не имеет альтернативы”.

На встрече присутствовал постоянный представитель НС РА в МПА СНГ Г.Чилингарян.