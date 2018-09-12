Ученые узнали о пользе кофеина при хронической болезни почек

Ученые пришли к выводу, что увеличение потребления кофеина может способствовать снижению риска смерти у людей, страдающих хронической болезнью почек. Исследование опубликовано в журнале Nephrology Dialysis Transplantation.

Возможный защитный эффект кофеина может быть обусловлен его воздействием на организм на сосудистом уровне. Как известно, это вещество способствует высвобождению оксида азота, тем самым улучшая функционирование кровеносных сосудов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Исследование, охватившее 4 863 человека, показало обратную связь между потреблением кофеина и смертностью от всех причин среди людей с хронической болезнью почек. У пациентов, потреблявших большее количество этого вещества, риск смерти снизился в среднем за пять лет почти на 25% по сравнению с теми, кто принимал меньше кофеина.