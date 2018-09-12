Лидер армянских шахмат Левон Аронян принимает участие в турнире Champions Showdown, который состоится в США.

Как передает «Арменпресс», до начала шахматной Олимпиады Левон Аронян стартовал в турнире Champions Showdown, в котором принимают участие еще 10 шахматистов, соревнующихся в быстрых и блиц-шахматах.

Первым соперником Ароняна стал кубинец Леньер Домингес. В первой партии быстрых шахмат победил Аронян, вторая завершилась ничьей. В блиц-партиях – первая завершилась ничьей, во второй Аронян проиграл сейчас у обоих шахматистов по 2 очка.

Турнир стартует 11-го сентября и завершится 14-го сентября.