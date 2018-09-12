Нью-Йорк стал лидером в рейтинге глобальных финансовых центров

Нью-Йорк обогнал Лондон и занял первое место в рейтинге глобальных финансовых центров по индексу Global Financial Centres Index. Доклад был опубликован на сайте финансовой консалтинговой компанией Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает индикатор.

Лондон, который в марте 2018 года был на первом месте рейтинга GFCI 23, опустился на позицию ниже, пятерку лидеров замкнули Гонконг, Сингапур и Шанхай. В докладе отмечается, что "центры в Азиатско-Тихоокеанском регионе поднялись в рейтинге, сохранив тенденцию последних лет", передает Арменпресс.

Индекс европейских столиц показал небольшой рост в рейтинге, так, Париж поднялся на один пункт по сравнению с мартом и занял 23-е место, Амстердам поднялся с 50-го на 35-е место, Вена - с 64-го на 51-е место, а Брюссель - с 62-го на 54-е.

Санкт-Петербург поднялся на 11 пунктов и занял 80-е место, обогнав Москву. Российская столица не изменила свое положение и осталась на 83-м месте.

Индекс мировых финансовых центров начал рассчитываться в 2007 году и обновляется каждые полгода . Текущий рейтинг является 24-м по счету.