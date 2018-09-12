Тигран Саркисян: «Глубокая интеграция экономик стран ЕАЭС должна совершенствоваться с учетом мирового тренда на протекционизм»

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) идет по пути глубокой интеграции, и эта модель интеграции должна совершенствоваться с учетом мировых трендов, в которых заметны элементы усиления протекционизма. Об этом заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян во время дискуссии «Современная интеграционная повестка АТР: открытость или протекционизм. Уроки для ЕАЭС», которая прошла в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября, передает Арменпресс.

Участники дискуссии, среди которых – член Коллегии ЕЭК Вероника Никишина, директор Института торговой политики Высшей школы экономики Александр Данильцев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие, обсудили последние тенденции современной интеграционной повестки и линию поведения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в условиях изменений характера торгово-экономических процессов. С одной стороны, сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и за его пределами растут протекционистские настроения и обостряются торговые конфликты, с другой стороны, сохраняется приверженность принципам совместного экономического развития за счет экономической интеграции.

«Сегодня АТР находится на передовой мировых изменений и в центре внимания буквально всех экономик мира, потому что он является основным драйвером мирового экономического роста. Этот тренд будет сохраняться и в ближайшее десятилетие, а значит, формы сотрудничества с регионом будут привлекать интерес, – отметил Тигран Саркисян. – ЕАЭС – достаточно молодое объединение. Очевидно, что модель, которая принята у нас за основу, а именно глубокая интеграция пяти экономик с формированием наднационального органа, должна совершенствоваться с учетом глобальных трендов, чтобы наше объединение получало максимум экономических выгод».

Председатель Коллегии ЕЭК напомнил о фундаментальных изменениях, которые происходят в мире, в том числе о «заморозке» соглашений о Транстихоокеанском и Трансатлантическом партнерствах.

По словам Тиграна Саркисяна, ЕАЭС идет по пути интеграции, это миссия Союза. «Мы стремимся снять барьеры, изъятия и ограничения, видим в этом потенциал для экономического роста, но существуют и глобальные тренды, которые не могут не влиять на наши экономики», – отметил Председатель Коллегии ЕЭК.