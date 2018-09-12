12 сентября Председатель НС Армении Ара Баблоян принял делегацию группы дружбы Франция – Армения Сената Французской Республики, возглавляемую председателем Жильбером-Люком Двина. На встрече присутствовал также председатель парламентской группы дружбы Армения – Франция А.Рустамян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

А.Баблоян, приветствуя визит делегации в Армению, подчеркнул высокий уровень армяно-французских дружественных и братских отношений.

Обратившись к успешному сотрудничеству действующих в парламентах двух стран групп дружбы, Председатель НС отметил, что его следует еще более укреплять и развивать.

Глава законодательного органа заверил гостей: “Независимо от произошедших в нашей стране перемен и позиций политических сил по различным вопросам в сохранении и развитии армяно-французских отношений все едины”.

Председатель группы дружбы Франция – Армения Сената Французской Республики, поблагодарив за теплый прием, отметил историческую дружбу двух народов.

Глава делегации подчеркнул важность активной деятельности групп дружбы по упрочению двусторонних связей, расширения отношений, особо отметив необходимость развития и углубления экономического взаимосотрудничества.

А.Баблоян и Жильбер-Люк Двина обменялись мнениями по реализации новых и завершению существующих программ в различных областях, констатировав, что в экономической сфере налицо неиспользованный потенциал.

На встрече затронуты региональные проблемы, подчеркнута важность мирного урегулирования конфликтов.