Со слов Артака Давтяна, 1-го марта армия не получала приказа стрелять

1-го марта армия не получала приказа стрелять. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал 12 сентября начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян, который в указанный период занимал должность начальника оперативного управления.

«1-го марта армия не получала приказа стрелять. Армия не стреляла,если стреляли - то стреляли отдельные военнослужащие. Им приказа стрелять не давали»,- сказал он.

По его словам, в эти дни на границе боевая служба протекала в обычном режиме. «Передовая не была разрежена. в эти дни на границе боевая служба протекала в обычном режиме. Граница в дни 1-го марта не была ослаблена»,- сказал он.

Руководитель Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян представил на пресс-конференции новые детали, связанные с событиями 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Военные получали деньги за действия против демонстрантов 1-2 марта 2008 года в Ереване. Об этом 11 сентября заявил глава Особой следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян на пресс-конференции с главой Службы нацбезопасности Артуром Ванецяном.

В дело, добавил Хачатрян, был включен приказ под грифом "совершенно секретно", за номером 0038, изданный в феврале 2008 года. Выяснилось, что во исполнение приказа были созданы мобильные силовые группы.

По словам адвокатов второго президента Роберта Кочаряна, их создали, чтобы заместители министра обороны – Гагик Мелконян и Манвел Григорян – не втянули армию в политику. Эти обоснования как минимум несерьезны, заявил Хачатрян.

Военным, которых привезли из Карабаха в Ереван, с 23 февраля до 7-8 марта, раздавали денежные суммы на общую сумму в 150 миллионов драмов.

"Вот журнал с именами военных, их подписями напротив выданных сумм", — заявил он.

Суммы им были розданы со счетов политиков и крупных предпринимателей. Имена этих людей опубликуют в будущем. Называть их имена Хачатрян не стал.

"Назвать, чтобы убежали?" – недоуменно спросил он.

В то же время, несколько недель оставшиеся в Карабахе солдаты несли дежурство без смены, что ослабило боеспособность армии и привело к диверсии противника.

Следствие также выяснило, что военнослужащий внутренних войск Тигран Абгарян погиб от выстрела спецназовца. Доказательства этого факта уже есть. Убийство произошло еще до массовых столкновений с демонстрантами. Таким образом, есть основания предполагать, что его совершили, чтобы оправдать вмешательство армии в разгон митинга. К этим действиям были подключены и охранники олигархов. Им роздали армейские бронежилеты, чтобы внешне они не отличались от военных.

По делу о поствыборынх событиях в Армении 1 марта 2008 года доказано минимум три факта убийства. По его словам, сейчас в числе прочих материалов расследуется дело о применении газовых гранат "Черемуха-7". Ранее была установлена причастность к этому эпизоду четырех служащих внутренних войск.

"Кроме того, сейчас у нас имеются более подробные результаты баллистической и судебно-медицинской экспертиз о том, что стрельба против демонстрантов велась прицельно с близкого расстояния. Ни о какой неосторожности здесь не может идти и речи. Речь идет об убийствах. В двух случаях прицельно стреляли в голову, в одном — в брюшную полость", — заявил Хачатрян.

По его словам, в мае 2018 года следствие было начато с нуля, потому что в прежних материалах, собранных за 10 лет, было множество пробелов.

В записи Ванецян рассказывает главе ССС о разговоре с судьей, которому уже дана "инструкция" во что бы ни стало посадить Кочаряна. Затем переходят к Хачатурову. Директор СНБ говорит, что генсека ОДКБ ни в коем случае нельзя трогать, поскольку есть опасность испортить отношения с Россией.

1-2 марта 2008 года, после президентских выборов в стране, начались круглосуточные митинги, организованные первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Для разгона протестных акций власти тогда применили силу. Погибли 10 человек. Виновные в случившемся названы не были.